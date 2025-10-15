Az adóhatóság nevében küldött hamis e-mailekre figyelmeztet az intézmény

2025. október 15. 10:12 (szerda) /
Az intézmény nevében küldött újabb hamis e-mailekre figyelmeztetett közleményében az Országos Adóhatóság (ANAF).

A ion@impal.ro címről küldött e-mailekben „a benyújtott adóbevallásban észlelt lehetséges szabálytalanságokra” figyelmeztetnek a csalók, majd megjelölik, hogy milyen lépéseket kell követni „a helyzet rendezése” érdekében.

Az ANAF közleményében hangsúlyozták, hogy az érintettek ne nyissák meg ezeket az e-maileket, illetve a csatolt dokumentumokat vagy linkeket, ne adják meg a személyes adataikat, és ne utaljanak pénzt a megadott számlára.

Az adóhatósággal való biztonságos kommunikáció platformja a Privát Virtuális Tér (SPV – Spațiu Privat Virtual), általános adóügyi kérdésekben pedig a 0314-039-160-s telefonszámon is lehet tájékozódni – hívták fel a figyelmet. (Agerpres)

