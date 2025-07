Elbukott a kormány elleni bizalmatlansági indítvány

Elutasította hétfői együttes ülésén a képviselőház és a szenátus az ellenzéki pártok bizalmatlansági indítványát.

A Bolojan-kormány megbuktatását célzó indítvány 134 támogató szavazatot kapott, négyen tartózkodtak.

A PSD, a PNL, az USR, az RMDSZ és a nemzeti kisebbségek képviselői és szenátorai jelen voltak a teremben, de nem szavaztak.

A bizalmatlansági indítvány elfogadásához 233 támogató szavazatra lett volna szükség.

A Tönkretették az országot, és most a románokkal fizettetik ki a számlát – kifelé az álszent kormánnyal! című indítványt a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) kezdeményezte, miután a Bolojan-kabinet felelősséget vállalt a parlamentben a deficitcsökkentő intézkedéscsomagról szóló törvénytervezetért.

A Fiatal Emberek Pártja (POT), az SOS Románia törvényhozói, illetve független képviselők és szenátorok által is aláírt dokumentumot az AUR egyik képviselője, Ramona Bruynseels olvasta fel a plénumban.

A dokumentum szerint a kormány „a törvényes hatalmat bitorolva megcsúfolta a választói akaratot”, és ezért „el kell tűnnie a hazug és mérgező propagandagépezetével együtt”.

Az indítvány szerint a Bolojan-kabinet deficitcsökkentő csomagjának egyetlen célja, hogy zavartalanul folytatódjon a közpénzek pazarlása. „Az országot lángba borító gyújtogatók most pénzt kérnek tőlünk tűzoltó készülékekre is. (...) A megszorító intézkedések törvénytervezete a semmiből jött létre az átláthatóság és a valódi konzultáció teljes mellőzésével. A kormány egy igazi gazdasági sokkot készített elő, amelyet egyik napról a másikra, a nyár közepén erőltet ránk (...)” – olvasható az indítványban.

A parlamenti vita keretében tartott felszólalásában Ilie Bolojan miniszterelnök rámutatott, hogy a dokumentumban vázolt tények egy része – például hogy nagy a költségvetési hiány, vagy hogy nőttek a kiadások – közismert, a többi pedig eltúlzott vagy rosszul értelmezett információkon alapul. „Megértem, hogy az ellenzék bírálja a kormányt, hiszen jogában áll, ez a szerepe. De én felhívást intéztem az ellenzéki pártokhoz, arra kérve őket, hogy legyenek a megoldás részei, ne problémák forrásai. Értem én, hogy ők nem értenek egyet a kormány javaslataival, de akkor milyen megoldásaik vannak?” – tette fel a kérdést.

A miniszterelnök ugyanakkor azt kérte a törvényhozóktól, hogy tágabb perspektívából vizsgálják meg az első deficitcsökkentő csomagot, ez ugyanis csak az első szakasza egy szélesebb körű folyamatnak, amelynek a célja rendet rakni az ország pénzügyeiben, véget vetni a közpénzek pazarlásának és helyreállítani a méltányosságot, az igazságosságot és a felelősségvállalást az állami intézményeknél. „Amint már elmagyaráztam, a gyorsan meghozható intézkedésekkel indítottunk, amelyek azonnali hatást fejtenek ki” – nyomatékosította.

Rámutatott arra is, hogy nincs könnyű helyzetben az ország, és ilyenkor „nem szabad dobálózni a szavakkal”, vagy politikai okokból pánikot kelteni az emberekben. „Úgy gondolom, hogy az intézkedéseink segítenek stabilizálni a gazdaságot, vonzóvá tenni az országot a befektetők számára, több uniós pénzt lehívni és a fejlődés útján tartani Romániát” – jelentette ki.

A bizalmatlansági indítványt kezdeményező AUR elnöke, George Simion felrótta a kormánynak, hogy miközben megnyirbálja a gyermeküket nevelő anyák, a diákok vagy a nyugdíjasok juttatásait, öt miniszterelnök-helyettest nevezett ki. „Propagandisztikus, populista felhívásokban kéritek, hogy egyesek önként csökkentsék a juttatásaikat, miközben nektek öt kormányfő-helyettesetek van. Vélhetően közületek is sokan értik a helyzet abszurditását. Talán a jó kormányzásról, megszorításokról, deficitről, komolyságról beszélő miniszterelnök is azt szeretné, hogy ne legyen öt kormányfő-helyettes. De nem tehet semmit szegény (...), mert őt is fenyegetik és zsarolják, hiszen az ő szekrényében is vannak csontvázak” – fogalmazott Simion. (Agerpres)

