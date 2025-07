Több európai uniós tagország, köztük Lengyelország, Finnország, Románia és Bulgária is érintett nyugati fegyverek kicsempészésében Ukrajna területéről; a „kijevi rezsim szponzorainak” érdemes lenne elgondolkodni azon, hogy ezeket a harceszközöket esetleg ellenük használhatják fel – jelentette ki Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő csütörtökön sajtótájékoztatón.

Nyilatkozata szerint az illegális fegyverkereskedelem teljes egészében a szervezett bűnözés kezében van, amelyet korrupt tisztségviselők és az ukrán hadsereg egyes parancsnokai, illetve az ottani szakszolgálatok emberei irányítanak. Hatalmas mértékű csempészáruról van szó – hangsúlyozta Zaharova.

„Az Ukrajna területéről a határon túlra irányuló fegyvercsempészet egyszerre több útvonalon is zajlik. Az egyik fő csapásirány a szárazföldön vezet Lengyelország déli részén keresztül, majd ezeknek a fegyvereknek nyoma vész az európai térségben. A törvénytelen ügyletekben Magyarország, Románia, Lengyelország és Szlovákia tranzitinfrastruktúráját is igénybe veszik” – mondta a szóvivő, hozzátéve, hogy az Ukrajnából származó illegális fegyverek egyik fő átrakodási pontja továbbra is Moldova.

„A Balkánon egy egész központot hoztak létre az Ukrajnából származó csempészett fegyverek számára. Az eladás nem holmi szürke ügyletekkel valósul meg az interneten, hanem szó szerint a szabadban, ahogy mondani szokták. Az új átrakodási pontokhoz csatlakozott a NATO újonca, Finnország is” – folytatta.

„A csempészethez aktívan használják a tengeri útvonalakat is Odessza kikötőjéből Bulgáriába, Törökországba, Montenegróba, de afrikai országokba is. Léteznek azonban légi útvonalak is Ukrajna nyugati régióiból. Repülőgépek bevetésével ez a csempészáru természetesen a Közel-Keletre is eljut, amiről már szintén beszéltünk” – mondta a szóvivő.

Zaharova szerint a probléma olyan nagy léptékű, hogy azt még a nyugati titkosszolgálatok is kénytelenek elismerni. (hirado.hu)