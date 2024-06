Beszélgetés Vida Gáborral a Senkiháza történeti hátteréről

Vida Gábor Senkiháza című regénye nem csupán egy erdélyi történet, hanem egy tágabb kontextusban is értelmezhető, mélyreható mű, amely a XX. századi Európa és Románia etnikai és társadalmi dinamikáit tárja fel. Nemcsak azért kiemelkedő, mert elnyert több irodalmi díjat, hanem mert egyedi perspektívából közelíti meg Erdély történetét, egyensúlyozva a magyar és román nézőpontok között, miközben végig erdélyi karaktert őriz. Vida Gábor előadása különleges lehetőséget kínál arra, hogy megértsük, miként ötvöződik a fikció és a történelmi valóság, miként formálja a múlt eseményei a jelenünket és a jövőnket.

Vida Gábor Aradon járt középiskolába. A Látó szépirodalmi folyóirat próza rovatának főszerkesztője, azon erdélyi írók egyike, aki hisz a transzilvanizmusban, mi több, ő maga is egyfajta egyszemélyes transzilvanizmust teremtett meg, regényei is Erdélyről szólnak. A nagysikerű Ahol az ő lelke, illetve Egy dadogás története című művei után a Senkiháza is egyfajta ,,erdélyi lektűr”. Román uralom, kis magyar világ, szovjet hadsereg. Nem unatkozik a család – foglalta össze röviden Vida Gábor. 2023-ban ő vehette át az Év Szerzője díjat a Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásáron.

Az MCC által szervezett eseményen Vida Gábor regényéből Kézdi Imola színművésznő olvas fel, majd Vajda Noémi író, a Szövétnek kulturális folyóirat szerkesztője kérdezi az írót, amit kötetlen beszélgetés követ.

Időpont: 2024. június14. 18 óra.

Helyszín: MCC Aradi Képzési Központ, Andrássy tér (Bulevardul Revoluției) 78. szám.

