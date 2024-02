• Mácsán kialakult a VIII. Arad Megyei teremfoci-bajnokság végeredménye: 1. Sajtény, 2. Simánd, 3. Bokszeg, 4. Mácsa, 5. Pécska, 6. Ópálos, 7. Simonyifalva, 8. Körösbökény, 9. Pankota.

• Az aradi Mihai Motorca – a Gloria ISK és a CSM élsportolója – elég messzire vetette el diszkoszát, 4 centivel túlszárnyalta a perui U20-as junior-vb-re való kijutását jelentő 55,50 méteres határt. 55,54 méteres dobásával Motorca aranyat nyert a junioroknál a bukaresti ob-n. Gerelyhajító társa, Andrei Severin 61,91 méteres hajításával bronzérmet nyert az ifi (U23-as) kategóriában.

• Az aradi asztalitenisz-szakág fiatal reménysége, a nemrég U13-as Románia Kupa-győztes Maya Madar a Horvát Openen kétszer is dobogóra állhatott. Egyéniben bronzérmet nyert, az U13-as hazai vegyes csapat tagjaként pedig ezüstérmet hozott el Esszékről.

• Magyar jégpingpongozók videóját osztotta meg az NHL! Egészen kreatív megoldással hívott életre egy „új sportágat” néhány debreceni, ugyanis a Nagyerdei Korisok Instagram-oldalukon mutatták be, milyen, ha valaki jégen asztaliteniszezik, jégkorival a lábakon...

• A feljutásért harcban lévő Vasas a hivatalos honlapján adta hírül, hogy szerződést bontott Desits Szilárd vezetőedzővel. A szakmai munka irányítását Gera Zoltán veszi át, stábjához Csizmadia Csaba is csatlakozik.

• A gusztustalankodó Cristiano Ronaldót két meccsre eltiltották, sportszerűtlen viselkedéséért. Az al-Nasszr ötszörös aranylabdás sztárja az al-Sahab 3:2-es legyőzése során az ágyékát fogdosva mutogatott az ellenfél szurkolóinak, akik Lionel Messi nevét kiabálták neki. Az obszcén jelenet nem szerepelt a hivatalos meccsközvetítésben, de az interneten hamar elterjedt, így a Szaúdi L. Sz. kivizsgálta a botrányos esetet.

• A Bayern M. kanadai válogatott balhátvédje, Alphonso Davies 2024 nyarán (de legkésőbb 2025-ben) érkezhet a királyi gárdához, a Real Madridhoz. Szóban már megegyeztek a felek.

• A PL-ben a bajnoki címvédő Man. City 2029-ig szerződést hosszabbított a norvég szélsőjével, a 20 éves Oscar Bobb-bal, aki az idei szezonban robbant be Pep Guardiola csapatába.

• A 3,6 millió Fb-követővel rendelkező 90min a népszerű focis játék, a Football Manager segítségével készített egy szimulációt arról, hogy kik lesznek az elkövetkező 10 év aranylabdásai. A Football Manager azzal kalkulál, hogy Kylian Mbappé nyáron már a Real Madrid focistája lesz, így a spanyol klub sztárjaitól várja a kiemelkedő teljesítményeket, jövőre Jude Bellingham, utána három éven keresztül Mbappé, majd Vinícius Júnior lesz a világ legjobbja. Utána azonban, a 2029/30-as szezonban a játék szerint Szoboszlai Dominik fogja uralni a labdarúgást, és annak az idénynek ő lesz az aranylabdása.

• Célfotó döntött a Nascar (2.) atlantai futamán. A Chevrolet versenyzője, Daniel Suárez nyerte az Ambetter Health 400-ra keresztelt versenyt, amin tényleg csak hajszálak döntöttek, hiszen ennél szorosabb befutót talán még soha nem produkált a sorozat, ugyanis a mexikói D. Suárez, valamint a két amerikai, R. Blaney és K. Busch autója is szinte egyszerre zuhant be a célba.

• Történelmi jelentőségű lesz Szegeden az evezős-Eb (április 25–28.), a kontinentális olimpiai és paralimpiai kvalifikációs regatta. A Maty-éren sorra kerülő eseményt március 16-án válogató előz meg.

• Eltört az állkapocscsontja Kiss Dánielnek, a jégkorong Erste Ligában szereplő Újpest válogatott hátvédjének. Az UTE 4:3-ra nyert a DVTK Jegesmedvék otthonában, ám Kiss az első harmadban történt szerencsétlen eset következtében súlyos szájsérülést szenvedett.

• MÁV Előre hazai pályán 3:1-re legyőzte a Nyíregyházát a női röplabda Extraliga negyeddöntőjének 3. összecsapásán, így 2:1-re szépített az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharcban.

• Vadnai Jonatán ezüstérmet nyert az ILCA (korábbi Laser) hajóosztály athéni Európa-bajnokságán, ezzel ő jutott ki az ötkarikás játékokra. Bátyja, Benjamin 5. lett, Érdi Mária pedig megnyerte a női Európa-bajnokságot.

• Közel hatszáz úszó ugrott medencébe Hódmezővásárhelyen a Hood Kupa keretén belül. Az Aradi Gloria ISK 26 úszóval képviseltette magát és sikeres versengésük után végül 15 érmet hoztak el Aradra. Bartók Dávid (2015) például harmadik lett 50 m pillangóban.

• A Szuperliga 28. fordulójának eredményei (szerda délig): FCU 1948–Poli Iași 1:1, Dinamo–Hermannstadt 1:0 (ez jól jött az UTA-nak, a nagyszebeniek előtt maradhatott a tabellán), Oțelul Galați–CFR 2:2. A szerda esti RAPID–UTA meccs végkifejletéről a pénteki lapszámban olvashatnak. Annyi biztos, hogy – előzetes megegyezés alapján – a Giuleștibe kiutazó UTA-szurkolókat a CSA Steaua testvér-tábor támogatta.

• Paul Codrea temesvári POLI-ja minap 2:0-ra nyert hazai pályán Perjámos ellen, felkészítő mérkőzésen. A gólokat a cserejátékosok szerezték, D. Popa (80. p) és Prună (90. p)

• Szoboszlai lekerült a tiltólistáról, a Ligakupa-siker után ő is engedélyt kapott hogy ezentúl megérinthesse a liverpooli stadion játékoskijárója fölött virító „This is Anfield” feliratot. Klopp amondó, ennek a hagyománynak az ad igazi értéket, ha csak olyanok tehetik meg, akik legalább egy trófeával már gazdagították a nagy múltú klubot. A feliratot még a ’Pool legendás skót menedzsere (1959-74) Bill Shankly szereltette föl, hogy ezzel emlékeztesse a saját és az ellenfél futballistáit is, milyen különleges helyen játszanak. A liverpooliak azóta is mindig megérintik a feliratot a pályáralépés előtt – már, aki Klopptól engedélyt kapott erre…

Szerkesztette Kurjatkó Péter

