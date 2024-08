• Mircea Lucescu – 38 év után – ismét visszaült a román labdarúgó-válogatott kispadjára, végül ő lett Edward Iordănescu utódja.

Lucescu legfőbb feladata a sárgák 2026-os világbajnokságra való kijuttatása. Premier, hogy a 2026-os vb-n már 48 csapat fog játszani, ám a 12 selejtezős csoportból csak a csoportelsők jutnak majd ki egyenes ágon. Nem lesz könnyű, de a sikeres vb-szerepléssel sok hazai szurkoló (immár) ősrégi álma teljesülne, és M. Lucescu is bebetonozná székét a válogatott kispadján…

• Az UTA a II. Ligából feljutott Unirea Slobozia otthonában (Clinceniben) nyerni tudott 1:0-ra – Valentin Costache góljának köszönhetően. Megizzasztották az aradiakat, de szerencsére Costache kapura lövése Aradra hozta a 3 pontot és felröpítette az UTA-t a tabella 7. helyére. Így jobb morállal fogadhatják a Neuman Ference arénába a jelenleg éllovast, a négy forduló után 10 pontos Galaci Oțelult – augusztus 10-én, szombaton 19 órától.

Szuperliga-eredmények (4. forduló): Oțelul–Hermannstadt 1:0, Dinamo–Gloria Buzău 4:1, Farul–Poli Iași 2:0, FC Botoșani–FCSB 0:0 (a címvédő bukarestiek most még csak az utolsó előttiek a tabellán, 2 ponttal, 3 lejátszott meccsük után), Universitatea Craiova–Petrolul 0:0, a kolozsvári derbin CFR–U 2:3(!), Unirea Slobozia–UTA 0:1, Rapid–Sepsi OSK 2:2. Az összecsapás után megszólalt a háromszéki klub védője, Denis Ciobotariu s elmondta, hogy összességében örülhetnek az egy pontnak is, ugyanis általában a csapatok nem nyerni jönnek a Giulești stadionba. „Egy nagyon jó második félidőt játszottunk, talán hosszú idő óta ez volt a legjobb második 45 percünk. Nem tudom mi történt, hogy az első félidőben ilyen gólokat engedtünk nekik. Őszintén szólva tudtuk, hogy a Rapid most kisebb gödörben van, az idei bajnokságban még nem nyertek, így nagy reményekkel érkeztünk. Kiválóan kezdtük a szezont és ezt szeretnénk folytatni, örülünk az egy pontnak is” – mondta el egy meccs utáni villáminterjúban a Sepsi OSK tapasztalt védője.

• Mivel Kevin Luckassen már nem támad többet piros-fehérben az UTA-nak, Mircea Rednic kölcsönkérné a CFR-től a moldovai Virgiliu Postolachit, aki nemrég még az UTA csapatában volt eredményes.

• Az Arad Megyei Falvak Kupáját Nadáb labdarúgói nyerték – az eddigi 6 kiírásból immár harmadszorra! Ezüstérmes Seprős lett, a dobogó harmadik fokára Csermő csapata állhatott fel. A bokszegi díjátadó is sikeres volt, Răzvan Cadar AJF-elnök és Mako András alelnök jelenlétében. Két focilabdát is kiosztottak. Egyet a legjobb játékosnak, a nadábi Mario Zdremțannak és egyet a legjobb kapusnak, a fazekasvarsándi Vlăduț Trifnek.

• Cristian Gălan, a Temesvári POLI vezetőedzője elégedett volt a Bega-parti labdarúgók teljesítményével a Progresul Ciacova ellen elért 7:0-s győzelmüket követően. David Popa, a POLI (fontos) csatára szerződést hosszabbított, 2025-ig marad lila-fehérben.

• A Románia Kupa 2. fordulójában a PÉCSKAI HALADÁS – az első fordulós 5:0-s székudvari győzelmük után – MA, szerdán 17.30 órától a Temesvári POLI-t fogadja! Velük egy időben a Borosjenői ACB a csermőiek ellen csatázik.

• A Cătălin Fercu által edzett CS Universitatea Arad hetes röbgicsapata feljutott az Elit-csoportba.

• Az Aradi AMEFA SK-t immár több mint három évtizede vezető Gheorghe Biriș a múlt pénteken ünnepelte 70. születésnapját. Isten éltesse sokáig! Főleg, hogy nagyon eredményesen adta át az évek alatt a súlyemelés szeretetét – tanítványaival több, mint 90 érmet nyert el az AMEFA színeiben, sőt van 6 olimpián is szereplő súlyemelő-neveltje is.

• Az Universitatea Craiovát kiejtette a szlovén Maribor a Kl-ben, de az európai fociporondon még három hazai csapatért szurkolhat(t)unk: az FCSB (tegnap) a BL-ben a Sparta Praga ellen játszott, a El-ből a Rijeka által kiejtett Vajdahunyadi Corvinul (holnap) a Kl 3. fordulójában folytathatja a kazah FC Astanával, míg a CFR favoritként léphet pályára (szintén a Kl-ben) az izraeli Maccabi Petah Tikva csapata ellen. Az odavágót semleges pályán, Szófiában rendezik csütörtökön (holnap) 21 órától (lehetséges, hogy ezt a meccset a Digi Sport vagy / és a Prima Sport közvetíti majd).

(agerpres, uta-arad, szekelysport, MTI)