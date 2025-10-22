Mi a pálya?

• Az Arad megyei IV. Ligát a nyolc meccsében veretlen Vingai Athletico vezeti 24 ponttal. Őket követi a 19 pontos Fenlak és Bokszeg csapata.

Október 25-én, szombaton a 10. helyen álló Simándi Sólymok a 9. Sebest, a 12. Pécskai Haladás II. pedig a 4. Pankotát fogadja. A mácsai labdarúgók Nagylakra, a bokszegiek Székudvarra, a fenlakiak Kürtösre, míg a világosi Şiriana Vingára látogat.

• A VI. Ligának élére tört Tornya focicsapata, egy ponttal lekörözte az őt követő világosiakat, angyalkútiakat és ópálosiakat.

• Az UTA-s hölgyek a II. Ligában az utolsó percben kapott góllal 3:2-re kikaptak az FC Argeș női focisaitól.

• A vendég sepsiszentgyörgyi kosarasokon 73:59-el felülkerekedő aradi sárga-kékek jelenleg a Nemzeti Liga éllovasai. Tatiana Gallova csapatából a legtöbb pontot Porchia (23), Redmond (18), Panait (14) és Mititelu (13) szerezte.

Legközelebb csak november 29-én láthatjuk Aradon az FCC UAV kosárcsapatot, addig október 25-én a CSM Târgoviște, ill. a Kolozsvári U otthonában (november 22.) küzdenek tovább a pontokért.

• A Fenlaki Victoria SK bokszolója, a 16 éves Daniel Chindriș bronzérmes lett az U17-es ökölvívó ob-n, Nagyváradon (80+ kg. kat.).

• Zajlik az élet a két kolozsvári labdarúgócsapat háza táján, amelyek gödörbe kerültek a labdarúgó Szuperligában, és ezekben a napokban edzőváltáson esnek át. Nagyon úgy néz ki, hogy az U-hoz Cristiano Bergodi érkezik, míg a CFR menesztette Andrea Mandorlinit (helyettesét még homály fedi).

• A WTA-világbajnokságon már biztos résztvevő Babos Tímea és Luisa Stefani bejutott a negyeddöntőbe a tokiói egymillió dollár összdíjazású, kemény pályás női tenisztorna párosversenyében.

Babos Tímea, Luisa Stefani (magyar, brazil, 4.)–Tereza Mihaliková, Olivia Nicholls (szlovák, brit) 6:3, 4:6, 10:7

Babosék negyeddöntős ellenfele a kanadai Gabriela Dabrowski és az amerikai Sofia Kenin lesz.

• A férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének következő fordulójában az OTP Bank-Pick Szeged szerdán Zágrábban vendégszerepel, a One Veszprém HC pedig csütörtökön (10.23) az eddig százszázalékos német Füchse Berlint fogadja. Ugyancsak csütörtökön, 19.45-től a Digi Sport 3-n a Bukaresti Dinamo–Kielce kézilabda-meccset nézhetik meg.

Szerkesztette: Kurjatkó Péter

(szekelysport, nso, MTI)