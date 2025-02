Mi a pálya?

• A Szatmárnémeti Olimpia CSC labdarúgó-klub bejelentette pár játékosának távozását. A kapusuktól, Patric Todereantól is elbúcsúztak, s ami érdekes, azt írták, hogy ő az UTA-nál folytatja karrierjét… Meglátjuk, szerda délben az UTA még nem közölte a hírt a www.uta-arad.ro honlapján.

• Óriási meglepetésre – a katari tenisztornán, Dohában – a jelenlegi világelső Aryna Sabalenka 3 szettben kikapott Ekaterina Alexandrovától (6:3, 3:6, 6:7).

• UEFA-szemle Budapesten – Az Európai Labdarúgó Szövetség illetékesei bejárást tartottak Budapesten, a 2026-os Bajnokok Ligája-döntő kapcsán ezúttal a kísérő programok lehetséges helyszínein volt a fókusz. Sipos Jenő, a Magyar Labdarúgó Szövetség szóvivője az M4 Sportnak nyilatkozva úgy fogalmazott: az UEFA természetesen már ismeri a mérkőzésnek otthont adó Puskás Arénát, de az is fontos, hogy szakemberei megismerjék a finálé köré szerveződő fesztivál lehetséges helyszíneit, Budapest kiemelt turisztikai központjait. A szóvivő emlékeztetett, hogy az MLSZ korábban sikeresen rendezte meg az Európai Szuperkupát, az Európa-liga 2023-as döntőjét, és társrendezője volt az Európa-bajnokságnak.

„A Bajnokok Ligája-döntő egy olyan mérkőzés, amelyre az egész világon odafigyelnek, méreteiben még az El-döntőnél is sokkal nagyobb. Mindenből több kell, mindenből nagyobb kell, ennek megvalósítására készül most a szervezőbizottság” – mondta Sipos, hozzátéve, hogy maga a stadion már százszázalékosan készen áll a döntő megrendezésére, a munka fókuszában most a kísérő programok állnak. A hírek szerint a szurkolói zóna és a fesztivál helyszínei között lehet a Műegyetem Rakpart, a Hősök tere és a Városliget is, de erről később dönt az UEFA. Az biztos, hogy a szemlén több volt a pozitív, mint a negatív észrevétel.

• Gyászol a sportvilág…

Öthalmi (Vladimirescu) lakásában szénmonoxid mérgezésben 37 évesen meghalt az UTA-ultrák egyik jeles szurkolója, Daniel Covaciu. Az UTA–CFR (1:4) meccset végigizgulta a lelátón, majd hazamenve befűtött odahaza a terrakotta-kályhájába, s valószínű a problémás kémény, a hiányos szellőzés lett a veszte… Kislánya az aradi sürgősségin kapott kezelést.

A Mácsai Voința (tán) legsikeresebb elnöke hirtelen elhunyt. Ioan Cora 57 évet élt – fontos szerepet játszott a mácsai fociklub III. Ligába való feljutásában.

35 évesen, hosszabb betegség után elhunyt a Nagybányai Minaur belgrádi kézilabdázója, Nikola Lazic.

• Jégkorong Erste Liga – Az éllovas Gyergyói HK a győzelmét a hajrában bebiztosítva 5:2-re nyert a vendég DVTK Jegesmedvék csapata ellen. Amennyiben a Budapest JAHC szerdán (az utolsó fordulóban) alapjátékidőben nyer az Újpest ellen, a fővárosiak végeznek az élen a jobb egymás elleni eredményekkel. A címvédő Brassói Corona könnyedén, 6:1-re győzte le a sereghajtó, vendég Dunaújvárost.

• Az NHL-es sztárok jövőre – a 2018-as és 2022-es távolmaradást követően – ismét ott lesznek a téli olimpián, és most a profiliga úgy döntött, hogy a bajnoki alapszakasz felénél nem a hagyományos All Star-gálát rendezi meg, hanem kizárólag NHL-es hokisok részvételével Kanada, az Egyesült Államok, Finnország és Svédország válogatottját ereszti össze, NHL-es szabályokkal a magyar idő szerint csütörtök hajnalban kezdődő Négy Nemzet Tornán, amelyet az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) a jövő évi (milánói) téli olimpia tengerentúli hírverésének szán Montrealban, illetve Bostonban. Bár nemrég elesérült, Sidney Crosby vállalja a játékot a kanadai válogatottban.

• A Besztercei Gloria 2018 női kézilabdacsapat edzőjét, Florentin Perát menesztették a klub utóbbi időben történt rossz teljesítménye, eredményei miatt.

• A Temesvári POLI felkészítő meccsen kikapott a Știința pályán a vendég Újszentesi CSC-től. A szünet utáni 1:1 után az újszentesiek két gólt is lőttek az utolsó 15 percben, 3:1-re nyertek.

• Ma, szerda este is Bajnokok Ligája! A Bayern München a skót Celtic vendégeként, az AC Milan pedig a Feyenoord otthonában teheti meg az első lépést a BL-nyolcaddöntőbe jutás felé. Az alábbi 4 mérkőzésen szurkolhatnak:

Brugge–Atalanta (élőben 19.45 órától a Digi Sport 1-en)

Celtic–Bayern München (22, DGS 1)

Feyenoord–Milan (22, DGS 2)

Monaco–Benfica (22 órától, DGS 3).

Jó szurkolást!

Szerkesztette: Kurjatkó Péter

