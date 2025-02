Mi a pálya?

• A Vasas Óbuda elődöntőbe jutott a női röplabda CEV Kupában, miután a hazai 3:1-es győzelem után idegenben csak 3:2-re kapott ki a lengyel Radomtól a keddi visszavágón. A története legnagyobb nemzetközi sikerét elérő Vasasra a négy között a portugál Porto vagy a hazai CSM Volei Alba Blaj vár, a gyulafehérváriak idegenben 3:0-ra nyerték az első meccset – a visszavágó csütörtökön (holnap) lesz 18 órától.

• Csütörtöktől az Európa Top 16-on pattognak a pingponglabdák. Póta Georgina ismét ott lehet a kontinens egyik legrangosabb egyéni asztalitenisz-versenye, az Európa Top 16-bajnokság mezőnyében. A klasszis magyar játékos 13. az indulók listáján, és 13-adszor állhat asztalhoz a 125 ezer euró összdíjazású tornán, amelynek idén is a svájci Montreux ad otthont csütörtöktől vasárnapig.

• Sajtóhírek szerint meg vannak számlálva Valentin Suciu napjai a Sepsi OSK labdarúgócsapat élén, akinek a helyére eredményes külföldi vezetőedző érkezhet – a Jászvásári Poli tavalyi szakvezetője, Tony da Silva neve merült fel lehetséges utódként, valamint a litván Valdas Dambrauskas-é is.

• Az idén nem versenyez Csipes Tamara kétszeres olimpiai bajnok kajakos.

„Rio de Janeiro és Tokió után is volt egy-egy pihenőévem, nekem ezek mindig nagyon fontosak, tehát az egészen biztos, hogy 2025-ben nem versenyzek. Nagyon jól érzem magam, de be kell látni, harmincöt évesen már nem ugyanúgy regenerálódik az ember. A négy év hosszú idő, ennyi munkát biztosan nem tudok beletenni. Azt azonban nem tartom kizártnak, hogy két évet igen – legutóbb is így tettem, igaz, Tokió és Párizs között csak három év szünet volt. Azt sem szabad elfelejteni, hogy elsősorban édesanya vagyok, ott van a kislányom, Olívia, aki szeptemberben kezdte az iskolát. Mindent összevetve: a sport biztosan az életem része marad, az is biztos, hogy edzek, hogy ebből lesz-e folytatás a versenyeken, az menet közben elválik” – fejtette ki Tamara.

• Jégkorong – Gyergyói Hoki Klub és a Csíkszeredai Sportklub közötti mérkőzésen a 60 perc igazságos döntetlent hozott, a ráadásban a kék-fehéreké lett a romániai bajnoki bónusz pont, a Csíkszeredai Sportklub örülhetett a győzelemnek, miután előzőleg ötször A GYHK nyert az idei székely rangadókon.

Gyergyói HK–Csíkszeredai Sportklub 2:3 (1:0, 0:1, 1:1, 0:1 hosszabbítás után).

A nap másik meccsén a szinte mindig a Brassói Coronánál volt az előny, de nem adta olcsón a bőrét a Galaci CSM.

Galaci CSM–Brassói Corona 5:6 (1:3, 2:1, 2:1, 0:0, 0:1 büntetőlövések után).

• Budapesten, csütörtökön 18 órakor (magyar idő) beszélgetéssel egybekötött rendezvényen mutatják be Mező Gábor Aranycsapat a terror idején című könyvét. Helyszín: Scruton V. P. (Bp, V. kerület, Veres Pálné u. 12.).

• Egyelőre nehéz lenne megmondani, Lionel Messi három fia, a 12 éves Thiago, a 9 éves Mateo és a 6 éves Ciro közül ki a tehetségesebb. Mindhárman az Inter Miami kölyökcsapatában futballoznak, de a bennfentesek úgy vélik, hamarosan apjuk alma materében, a barcelonai La Masia akadémián folytatják. Ciro, a legfiatalabb a minap olyan gólt rúgott, amire apja is büszke lenne, és amit sokan a 2007-ben a Getafénak lőtt álomgóljához hasonlítanak.

• A Manchester City edzője, Pep Guardiola a REAL–CITY Bajnokok Ligája-visszavágó előtt elismerte: „Múlt héten hazudtam, de talán el sem hittétek, amit mondtam. Azért mondtam [ilyen kis számot, 1% esélyt a City továbbjutási esélyeiről], mert közvetlenül az odavágó után senki nem fogadott volna ránk. De ahogy teltek a napok, a lelkesedésünk visszatért, és meg kell próbálnunk fordítani – mondta a City vezetőedzője. – Nagy változáson kell átmennünk, ki kell javítanunk dolgokat, de támadni fogunk, és megpróbáljuk elbizonytalanítani őket." A Real Madrid és a Manchester City párharcának továbbjutója a BL-nyolcaddöntőben az Atlético Madriddal vagy a Bayer Leverkusennel mérkőzik meg.

• Ne feledjék! Ma este eldől melyik az utolsó négy focicsapat aki a Bajnokok Ligájának nyolcaddöntőjébe kerül.

A mai BL-program:

19.45 órától Borussia Dortmund–Sporting Lisszabon (DGS 1, az első mérkőzésen 3:0)

22.00 órától pedig

Real Madrid–Manchester City (DGS 1, az első mérkőzésen 3:2)

PSV–Juventus (DGS 2, az első mérkőzésen 1:2)

PSG–Brest (DGS 3, az első mérkőzésen 3:0).

Jó szurkolást!

Szerkesztette: Kurjatkó Péter

(MTI, szekelysport, nso, index)