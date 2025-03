Mi a pálya?

• Műkorcsolya-vb – A címvédő Ilia Malinin vezet a férfiak csütörtöki rövidprogramja után a Bostonban zajló olimpiai kvalifikációs műkorcsolya-világbajnokságon, melyen a mezőny egyetlen magyar indulója, Vlasenko Aleksandr 29. helyen végzett.

Az orosz születésű magyar versenyző remekül kezdte a rövidprogramot a kifogástalanul végrehajtott tripla Axellel, majd a háromfordulatos flipből és toeloopból álló kombinációja is hibátlan volt, ahogy később a tripla Rittberger is. A látványos lépéssorával a közönséget is aktív szurkolásra bírta, a zsűri pedig kizárólag a forgásaiban talált kivetnivalót, így nem okozott meglepetést, hogy 70,25 ponttal a húszéves Vlasenko pályafutása legjobb teljesítményét nyújtotta a rövidprogramban.

A hatodikként jégre lépő műkorcsolyázó toronymagasan vette át a vezetést, az utána következő 33 riválisból viszont huszonnyolcan is megelőzték, így ez is kevésnek bizonyult, hogy bejusson a legjobb 24 versenyzőt felvonultató kűrbe, amihez kereken 73 pontra volt szükség. Végül karrierje legjobb, 2022-es vb-szereplését beállítva 29. lett, de ezzel ötkarikás kvótát nem szerzett, amire még ősszel a pekingi pótkvalifikációs versenyen lesz lehetőség.

• II. Liga – Erőteljesen kezdte a labdarúgó II. Liga felsőházi rájátszását az FK Csíkszereda, amely csütörtök este hazai pályán 2:0-ra legyőzte a FC Voluntari-t. Gólszerzők: Dzsebari (3.) és Dolny (50.).

A tegnap délutáni meccsen a Bukaresti Metaloglobus saját pályán kapott ki 4:0-ra a Resicabányai CSM-től.

• A III. Liga felsőházi derbijén a Temesvári POLI szombaton 15 órakor az Electrica pályán az azonos pontszámmal rendelkező Minerul Lupeni csapatát fogadja.

• A Barcelona háromgólos győzelmet aratott a vendég Osasuna felett a spanyol labdarúgó-bajnokság 27. fordulójából elhalasztott és csütörtökön pótolt mérkőzésén. A BL-negyeddöntős és immár 11 kör óta veretlen katalánok sorozatban 8. bajnoki sikerükkel három pontra növelték előnyüket a tabella élén a címvédő Real Madriddal szemben. A március 8-ára kiírt meccset a Barcelona csapatorvosának, Carles Minarro Garcíának a halála miatt halasztották el.

• Miközben a jégkorong Erste Liga döntőjéért folyó küzdelemben 2:0-ra vezet a Gyergyói Hoki Klub, csütörtökön újabb jó hírt kaptak a piros-fehér szurkolók. Matias Haaranennel további három szezonra szerződést hosszabbított a csapatuk.

• Idegenben kezdi szombaton a negyeddöntőt a címvédő Budaörsi SC a női asztalitenisz Európa-kupában. A mostani szezont a Bajnokok Ligájában kezdte a nyolcszoros magyar bajnok együttes, onnan került át a 2. számú kontinentális sorozatba, amelyben a spanyol Universidad de Burgos-Rm Teran csapata lesz az első ellenfele. A vendég magyarok várhatóan Madarász Dóra, Fazekas Mária, Dari Helga összeállításban lépnek asztalhoz a 18.30 órakor kezdődő szombati találkozón. A budaörsi visszavágóra április 27-én kerül majd sor, napra pontosan egy évvel azután, hogy a magyar csapat megnyerte az Ek-t.

• Idén ismét Magyarországon rendezik a fiatal fogatlovak világbajnokságát

(Kisbér-Ászár, augusztus 8–10.)

• Fetter Erik a tizedik helyen végzett a GP Brda-Collio elnevezésű szlovéniai egynapos országúti kerékpáros viadalon. A Dobrovo környéki 166 kilométeres megméretésen a United Shipping kétszeres magyar időfutambajnoka a győztes lengyel Marcin Budzinskivel azonos idővel érkezett a célba egy 13 fős csoportban. A legjobb tízbe azzal került be, hogy az eredetileg 6. lengyel Patryk Stoszt – a 2018-as Tour de Hongrie hegyi pontversenyének győztesét – a zsűri a csoport végére sorolta.

• Szoboszlai Dominik kedden lezárta agglegény életét, ugyanis feleségül vette szerelmét, Buzsik Borkát. Az eseményt szűk körben tartották, csak az ifjú pár családtagjai voltak jelen.

• Az első helyen kiemelt Fucsovics Márton szettelőnyről elvesztette a horvát Marin Cilic elleni nyolcaddöntőjét a Gironában zajló, 145 ezer euró összdíjazású salakpályás férfi challenger-tenisztornán csütörtökön.

Eredmény, nyolcaddöntő:

Marin Cilic (horvát)–Fucsovics Márton (1.) 6:7 (5-7), 7:6 (7-4), 6:2

• Ma este 19 órától a Bukaresti RAPID kosarasai a Konstancai CSM ellen (DGS 3), a vízilabdázói pedig az örök rivális, a Steaua ellen küzdenek a medencében a fővárosi derbin (TVR Sport).

Szerkesztette: Kurjatkó Péter

(origo, nso, szekelysport, MTI)