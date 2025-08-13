Mi a pálya?

• A bolgár bajnokot, a Ludogorecet 3:0-al kiejtő FERENCVÁROS a Bajnokok Ligája-selejtezőjének rájátszásában jövő kedden (08.19) az azeri Qarabagot fogadja. A párharc első mérkőzését (helyi idő szerint) 21 órától rendezik a Groupama Arénában. A visszavágóra nyolc nappal később, augusztus 27-én szerdán, magyar idő szerint 18.15 órától kerül sor Bakuban.

• A múlt heti, idegenben 3:0-ra elveszített első mérkőzés után csütörtökön hazai pályán próbálhat javítani a Paksi FC a labdarúgó Konferencia-liga 3. selejtezőkörének visszavágóján az ukrán Polisszja Zsitomir ellen.

• Szintén csütörtökön, 21.30-tól a Kolozsvári CFR próbál 1:2-ről fordítani a portugál Braga ellen az EL-selejtezőn (DGS 1).

Elméletileg könnyebb dolga lesz Szlovákiában a Craiovai Universitateanak, hiszen ők háromgólos előnnyel lépnek a Spartak Trnava pályájára (KL-meccs 21.30-tól, DGS 2).

• A múlt heti, idegenbeli 2:1-es vereség után az ETO FC Győr csütörtökön hazai pályán vívhatja ki a továbbjutást a labdarúgó Konferencia-liga 3. selejtezőkörének visszavágóján a svéd AIK Stockholm ellen.

• A magyar férfi ifjúsági kézilabda-válogatott 39:34-re kikapott Svédországtól az Egyiptomban zajló korosztályos világbajnokság középdöntőjének 2. fordulójában. A mérkőzés olyan szempontból tét nélküli volt, hogy hétfőn már mindként csapat biztosította a negyeddöntőbe jutását.

Gulyás István szövetségi edző együttese a kairói csoportkörben Marokkót 45:20-ra, Koszovót 37:28-ra, Svájcot 39:29-re győzte le, a középdöntő első fordulójában pedig 33:32-re nyert Ausztria ellen. A magyarok ellenfele Németország lesz a csütörtöki negyeddöntőben.

• A címvédő Érdi Mária megnyerte keddi második futamát a svédországi Marstrandban zajló vitorlázó ILCA Európa-bajnokságon.

• Rodrigo Corrales kapus az idény végén távozik a Veszprém kézilabdacsapatától. A kétszeres Európa-bajnok, Eb-ezüstérmes, kétszeres olimpiai és kétszeres világbajnoki bronzérmes játékos 2020 óta három bajnoki címet, négy Magyar Kupa-győzelmet és egy klubvilágbajnoki címet ünnepelhetett veszprémi színekben. A PSG közösségi oldalának tájékoztatása szerint Corrales jövő nyáron visszatér a francia fővárosba – ahol 2017 és 2020 között védett –, és már alá is írta a 2028-ig szóló szerződését.

• Elhunyt Káposzta Benő korábbi válogatott labdarúgó. Az Újpesti Dózsában 272 mérkőzésen hét gólt szerzett, részese volt hat bajnoki címnek és két Magyar Kupa-győzelemnek. A magyar válogatottban 1964 és 1969 között 19 találkozón kapott lehetőséget, alapembere volt az 1966-os, angliai világbajnokságon negyeddöntőig jutott nemzeti együttesnek.

• A Red Bull Formula–1-es csapatának korábbi pilótája, Sergio Pérez megállapodást kötött a Cadillac-kel, hogy a 2026-os szezontól az alakulat versenyzője legyen, egy év kihagyás után.

• Augusztus 13-án, (ma) 19 órától ROMÁNIA–Észak-Macedónia FIBA World Cup 2027-es kosárlabda-selejtező (DGS 2).

• Ne feledjék! Szerda (08.13) este a PSG és a TOTTENHAM között pattog a focilabda és a trófea sorsa az Európai Szuperkupában, 21.55-től a DGS 1-en (ism. felvételről csütörtökön 14.15-től). Jó szurkolást!

Szerkesztette: Kurjatkó Péter

(origo, digisport, MTI)